Torshavn-Beşiktaş maçı saat kaçta başlayacak?
Beşiktaşlı taraftarların heyecanla beklediği maç bu akşam beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak. Maçın saat 21.00'de başlayacağı öğrenildi.
Torshavn kentindeki Gundadalur Stadı’nda bu akşam saat 21:00'de oynanacak mücadeleyi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Yevhen Aranovskiy yönetecek.
Torshavn - Beşiktaş Muhtemel 11'ler
Torshavn: Hentze, Faero, Mellemgaard, Petersen, Magnusson, Nielsen, Heinesen, Jacobsen, olsen, Saag, Cieslewicz
Beşiktaş: Tolga, Gökhan Gönül, Necip, Fatih, Caner, Adriano, Tolgay, Medel, Lens, Babel, Larin
Beşiktaş, B36 Torshavn ile deplasmanda yapacağı maçta iyi bir skor elde ederek, 2 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da oynanacak rövanş öncesi avantaj yakalamaya çalışacak.
Bu maç öncesinde teknik direktör Şenol Güneş mücadelenin kadrosunu belirledi.
Beşiktaş'ın B36 Torshavn maçı kadrosu:
Kaleci: Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu
Defans: Gökhan Gönül, Medel, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Caner Erkin, Adriano
Orta saha: Tolgay Arslan, Dorukhan Togöz, Orkan Çınar, Lens, Babel
Forvet: Larin, Mustafa Pektemek, Negredo, Love, Güven Yalçın
Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn’a konuk olacağı maçta, Avrupa kupalarında 205. kez mücadele edecek. Beşiktaş, Avrupa kupalarında yaptığı 204 müsabakada, 77 galibiyet, 44 beraberlik ve 83 mağlubiyet aldı.
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 205. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 204 maçtan 77’sini kazanırken, 83’ünü kaybetti. Beşiktaş, 44 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa arenasında geride kalan 204 karşılaşmada rakip fileleri 265 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 294 gol gördü.
Beşiktaş, B36 Torshavn karşısında UEFA Avrupa Ligi’ndeki 103. müsabakasını oynayacak. Adı UEFA Kupası’ndan UEFA Avrupa Ligi’ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonda bugüne kadar 102 maça çıkan siyah-beyazlı ekip, 46 galibiyet, 21 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı. Bu organizazyondaki maçlarında rakip fileleri 159 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 125 gole engel olamadı.
Beşiktaş’ın başında Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör durumunda bulunan Şenol Güneş, B36 Torshavan karşılaşmasıyla bu rekorunu 27 karşılaşmaya çıkaracak. Siyah-beyazlı ekip, 2015-2016 sezonundan beri bu görevde bulunan Güneş yönetiminde oynadığı 26 Avrupa karşılaşmasında 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Şenol Güneş döneminde 41 gol atan Beşiktaş, rakiplerinden 40 gol yedi.
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