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Torununa bakana devletten para!

Torununa bakana devletten para!.12081
  • Giriş : 04.01.2017 / 13:31:00
  • Güncelleme : 04.01.2017 / 13:54:52

Bakan Müezzinoğlu, torununa bakan büyükannelere müjde verdi.

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Vatandaşlara müjdeli haber ekonomi, muhabirleri ile bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan geldi.

Çalışan annelerin bebeklerine bakan büyükannelere destek olmak amacıyla devlet teşvik parası verecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, bakanlık ve bağlı kuruluşların 2016 yılının değerlendirildiği toplantıda çalışma ve ekonomi muhabirleri ile bir araya geldi.

Hükümetin çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Bakan Müezzinoğlu, çalışan annelere çocuk bakımında destek olmak amacıyla 2017’de torununa bakan büyükannelere teşvik parası verileceğini açıkladı.

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