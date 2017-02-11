Tosic'e bir şok da Beşiktaş'tan geldi
Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş-Fenerbahçe maçında yaşanan skandallar gündemdeki yerini hala koruyor. Maçta kırmızı kart gören Tosic'e bir şok da Beşiktaş'tan geldi.,
Fenerbahçe'ye 1-0 yenilerek kupaya veda etmenin baş sorumlusu olarak gösterilen Tosic'e, Beşiktaş yönetimi de ceza verdi. Tecrübeli savunmacıya gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübün ceza yönetmeliği uygulandı.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Tosic'e 175 bin Euro'luk bir ceza faturası kesildi. Yönetim tecrübeli futbolcuya bu cezayı takımdaki diğer arkadaşlarına örnek olması gerektiği için verdi.
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