Keşif yapılırken gözyaşı döktüler
Geçttiğimiz 30 Kasım'da geçirdiği Trafik Kazası sonucu hayatını kaybeden sanatçı Erdal Tosun'un yaşamını yitirdiği yerde, kazanın sorumlusu olan ve cezaevinde tutuklu bulunan şoför Nihat Şaki'ye, mahkeme heyeti ve uzman bilirkişi nezaretinde olay yerinde keşif yaptırıldı. Keşif yapılan yere gelen Şaki'nin annesi, ağabeyi ve kız kardeşi de gözyaşlarına hakim olamadı.
Sarıyer Maslak’ta geçtiğimiz 30 Kasım 2016 tarihinde geçirdiği Trafik Kazası sonucu hayatını kaybeden sanatçı Erdal Tosun’a çarptığı iddiasıyla cezaevinde tutuklu bulunan şoför Nihat Şaki, öğle saatlerinde cezaevi aracıyla keşif için olay yerine getirildi. Şaki’ye mahkeme heyeti ve uzman bilirkişi olarak görevlendirilen başpolis Ahmet Şengül nezaretinde keşif yaptırıldı. Ellerinin jandarma erine kelepçeli olduğu görülen Şaki, yarım saat boyunca heyete olay gününü anlattı. Polis ekipleri tarafından trafiğin durdurulması sonrasında yapılan keşfin ardından Şaki, cezaevi aracına götürüldü.
KEŞİF ESNASINDA ANNESİ AĞLADI
Öte yandan, keşif yapıldığı esnada Şaki’nin annesi Gönül, ağabeyi Murat ve kız kardeşi de olay yerine geldi. Oğlunu gören anne Şaki, gözyaşlarını tutamadı. Heyetin keşif için götürdüğü oğlu Şaki’nin peşinden gelen anne Şaki, her fırsatta oğlunu görebilmeye çalıştı. Anne Gönül Şaki, “Çok üzgünüm, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu bilerek olacak bir iş değil. Bir şey diyemiyorum, çok üzgünüm. Ben yetim annesiyim, benim 4 tane yetimim var. Allah biliyor başka da kimsem yok. Yavrumu bir an önce görmek istiyorum” dedi.
Şaki’nin ağabeyi Murat Şaki ise, “Öncelikle rahmetli Erdal Tosun’un ailesine başsağlığı diliyorum. Bu konuyla ilgili biz de zaten bu acıyı çok iyi yaşadığımız için kendilerini çok iyi anlıyoruz. Çünkü ben de babamı trafik kazasında kaybettim, Nihat da 1 buçuk yaşındaydı. Ölen bir daha geri gelmez, biz bunu 24 sene önce yaşadık. 24 senedir bekledik, gelse babam geri gelirdi. İstiyorum ki tanısanız bilseniz Nihat’ta gerçekten temiz bir çocuk” diye konuştu.
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