Trabzon, Burak Yılmaz için harekete geçti!
Trabzonspor, eski futbolcusu Burak Yılmaz'ı geri istiyor. Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Burak'ı transfer etmek için atağa kalktı.
Çin'in Beijing Guoan kulübünde forma giyen 31 yaşındaki forvetin yıllık maliyetinin 6 milyon Euro olması nedeniyle Trabzonspor'un bu transferde önceliği kiralama formülü. Çin'de mutsuz olan Burak'ın kiralık olarak satışına kulübünün de onay vereceği belirtiliyor. İki sezon forma giydiği Trabzonspor'da 93 maçta 58 gol kaydederek büyük bir başarıya imza atan Burak'ın geri alınmasını isteyen taraftarlar, yönetimi mesaj yağmuruna tutuyor.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Bordo-mavili yönetimin gelecek sezon Burak Yılmaz'ı kiralayıp yıllık maliyetini sponsorlar ile birlikte karşılayarak işi bitirmeyi amaçladığı belirtildi. Trabzonspor'un Burak ile birlikte bonservisi Manchester City'de bulunan ve bu sezon Stoke City'de kiralık forma giyen Fildişi Sahilli golcü W.Bony'yi de kiralama yönünde görüşmelerini sürdürüyor.
Karadeniz ekibinin gelecek sezon Burak-Bony ikilisi ile süper forvetlere kavuşup şampiyonluk hedefine yürümek amacında. Teknik direktör Ersun Yanal'ın bu iki ismin transfer edilmesini çok istediği biliniyor.
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