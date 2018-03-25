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Trabzon'da bazı uçak seferleri iptal edildi!

Trabzon'da bazı uçak seferleri iptal edildi!.26245
  • Giriş : 25.03.2018 / 09:05:00

Hava muhalefetinin yaşandığı Trabzon'da bazı uçak seferleri iptal edildi.

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, hava muhalefeti dolayısıyla Ankara'dan saat 21.05 ve İstanbul'dan saat 22.30'da Trabzon Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri yapılmayacak.

Ayrıca, Trabzon Havalimanı'ndan saat 20.20 ve saat 23.25'te İstanbul'a, saat 21.35'te de Ankara'ya gerçekleştirilmesi planlanan seferler iptal edildi.

Akşam saatlerinden itibaren çeşitli şehirlere karşılıklı yapılması planlanan 8 uçuşun aynı gerekçe ile iptal edildiği, bazı uçuşların ise rötarlı gerçekleştirildiği öğrenildi. 

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