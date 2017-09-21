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Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı.17085
  • Giriş : 21.09.2017 / 08:02:00

Trabzon'un Araklı ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi.

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Sepet Beşik

Trabzon'un Araklı ilçesinde bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yarakanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri uzun süre araçtakileri çıkarmak için uğraştı.

Yaralılar ile cesetler, halatlar yardımıyla yola çıkarıldı. Daha sonra yaralılar, ambulansla Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı. Cesetler ise hastane morguna gönderildi.

Kazada ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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