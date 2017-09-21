Trabzon'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
Trabzon'un Araklı ilçesinde bir otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yarakanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri uzun süre araçtakileri çıkarmak için uğraştı.
Yaralılar ile cesetler, halatlar yardımıyla yola çıkarıldı. Daha sonra yaralılar, ambulansla Trabzon'daki hastanelere kaldırıldı. Cesetler ise hastane morguna gönderildi.
Kazada ölen ve yaralananların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
TRT
DİĞER HABERLER
Adana'da trafik polisi 3 kişiyi böyle öldürmüş
Adana'da dayısı ve kuzenini öldüren trafik polisi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Türkiye'nin gözü yarınki MGK'da
Türkiye'nin gözü yarın yapılacak olan Milli Güvenlik Kurulu'na çevrildi.
İstanbul'da büyük yangın!
İstanbul Sarıyer'de bir giyim firmasının otoparkında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Dışişleri'nden 'Maria kasırgası' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Maria Kasırgası' ile ilgili açıklama geldi.