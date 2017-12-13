Trabzon'da fuhuş operasyonu: 57 gözaltı
Polis ekiplerinin fuhuşa karşı mücadelesi sürüyor.
Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece yarısı Çömlekçi mevkiinde otel ve iş yerlerine yönelik fuhuşun önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 9 otel çalışanı, 18 yabancı uyruklu kadın, otellerde konaklayan 30 erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 57 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.
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