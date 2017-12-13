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Trabzon'da fuhuş operasyonu: 57 gözaltı

Trabzon'da fuhuş operasyonu: 57 gözaltı.21392
  • Giriş : 13.12.2017 / 20:58:00
  • Güncelleme : 13.12.2017 / 21:01:06

Trabzon'da polis ekipleri, fuhuşa karşı operasyon düzenledi.

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Polis ekiplerinin fuhuşa karşı mücadelesi sürüyor.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece yarısı Çömlekçi mevkiinde otel ve iş yerlerine yönelik fuhuşun önlenmesi amacıyla uygulama gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 9 otel çalışanı, 18 yabancı uyruklu kadın, otellerde konaklayan 30 erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 57 kişinin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtildi.

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