Trabzon'da şarbon şüphesi! Hastaneye koştular!

10 gün önce hastalanan ineğini kesip etini komşularına dağıtan M.A, büyük bir paniğe neden oldu.Akçaabat’a bağlı Ağaçlı Mahallesi’nde oturan M.A., hastalanan ineğini geçen 31 Ocak’ta kesti ve etini de mahalle sakinlerine dağıttı. Dağıtılan etten aldığı iddia edilen Fatma Çakır, geçen çarşamba günü rahatsızlanınca Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Çakır, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Yapılan incelemede, Fatma Çakır’da şarbon virüsü şüphesi ortaya çıktı. Bunun üzerine muhtarlık, mahallede dağıtılan etten kimlerin aldığı ve yediği yönünde araştırma yapıp liste çıkardı. Dün akşam saatlerinde de 73 mahalle sakini 'halsizlik, mide yanması ve yüksek ateş' gibi şikâyetlerle aynı hastanenin acil servisine başvurdu. Rahatsızlanan kişiler, acildeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Şarbon şüphesi üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler mahallede inceleme, tarama ve ilaçlama yaptı.Trabzon Valiliği konuyla ilgili açıklama yaptı. Araştırma yapıldığı ve endişe edilecek bir durumun olmadığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:"İlimiz Akçaabat ilçesi Ağaçlı Mahallesi’nde henüz tanısı kesin olmayan bir rahatsızlığı sebebiyle bir adet büyükbaş hayvanın sahibi tarafından kesilerek dağıtılması ve bunlardan tüketen bazı vatandaşlarımızda birtakım rahatsızlıkların belirmesi üzerine, ilgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alınmış olup, konu ile ilgili endişe edilecek bir durum bulunmamaktadır. Kamuoyuna duyurulur."Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel de vatandaşların kontrol amaçlı hastanelere gittiğini ifade ederek, mahallede kesilen et örneklerinin ise ilgili laboratuvara gönderildiğini söyledi.Ağaçlı Mahallesi Muhtarı Yüksel Altın ise mahallede bir karantina durumunun olmadığını belirterek, "Şu an ortada net bir şey yok, şarbon şüphesi var. Sonuçlar gelmedi. Birkaç gün önce Fatma Çakır adlı kişi vefat etti. Hastane raporlarında şarbondan öldüğü yönünde yazılmış. İneği biri kesmiş, dağıtmış, bu ineğin etinden bu kişi de yemiş. Belki de kendi ineğinin etinden yemiş, tam belli değil. Bu et yiyenleri bulduk, listeyi verdik. Çok kişi akşam hastaneye başvurdu. İnşallah ciddi bir olumsuzluk yaşanmaz" dedi.M.A., hastalanan öküzünü kesip, etini de komşularına dağıtmasıyla ilgili konuştu. Ahırda bulunan öküzünün aniden yere yığıldığını belirten M.A., "Ben 15 yaşımdan beri hayvancılıkla uğraşıyorum. Öküze sabah yemini verdiğimde bir şeyi yoktu. Öğle saatlerinde su verdim ama içmedi. Ondan sonra bir anda yere yığıldı. Öküze ne olduğunu anlamadım. Öküzün öleceğini anlayınca kesmek istedim. Bu tür durumlarda, veterinere danışılmadan böyle kesimler yapılıyordu. Bunu yapan çok kişi olmuştur ama bugüne kadar böyle bir vakaya rastlanılmadı. Tek başıma kesemeyince komşumdan yardım istedim. Komşumla birlikte öküzü kestik" dedi.M.A.,, kesilen öküzün etlerini komşularına dağıttığını, kendisinin ve ailesinin de bu etlerden yediklerini ancak herhangi bir rahatsızlık yaşamadıklarını söyledi. M.A. şöyle konuştu:"Kesilen öküze ait eti de benden isteyen diğer komşulara dağıttım. Hatta kendime bile et ayırdım. Bu etten ben ve ailem de yedik. Bizde herhangi bir belirti ve şikâyet olmadı. Ne zaman ki Fatma Çakır’ın ölüm haberi gelince, yapılan incelemede şarbon virüsü şüphesine rastlanıldığını belirttiler. Ben sabaha kadar ağladım. Çok üzgünüm. Benim bir suçum varsa çekmeye de hazırım. 4 çocuk annesi öldü, ben kahroluyorum. Konu araştırılıyor, öküzde şarbon var mı yok mu belli olur."Ölümünde şarbon virüsünden şüphelenilen 4 çocuk annesi Fatma Çakır’ın eşi Adem Ali Çakır ise eşinin dağıtılan etten yediğini söyledi. Eşinin mide bulantısı şikâyetiyle hastaneye gittiğini, ilaç verilerek taburcu edildiğini anlatan Adem Ali Çakır şunları söyledi:"Bu etten eşim yedi, rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle, sol göğsünde Ağrı oluştu. İlçede hastaneye getirdik. Acilde tedavi sonrası taburcu olduk. Sonraki gün polikliniğe başvurduk. Tahliller incelendi, ciğer filmi çekildi. Bunlarda herhangi bir şüphe olmadı. Bazı ilaçlar da verilerek eve gönderildik. Gece ve sabaha karşı kusmalar sürdü. Ambulansla tekrar ilçedeki hastaneye gittik. Öğle saatlerinde Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne sevk edildik. Orada eşim direkt kırmızı alana alındı. Bizi yaklaştırmadılar. Bize durumunun ciddi olduğu söylendi. Doktorlar eşimin kalbinin durduğunu söylediler. Şarbon olduğu söyleniyor ama kimsenin günahını alamam. Konu inceleniyor."Öte yandan, mahallede şarbon şüphesi üzerine İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sürerken, öküzün kesildiği yer ve hayatını kaybeden Fatma Çakır’ın oturduğu ev ile çevresi de ilaçlandı.Hürriyet