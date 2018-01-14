Trabzon'da uçak pistten çıktı!
Trabzon Havalimanı’na iniş yapan Ankara uçağı pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Uçağın, deniz kenarındaki mazgala düştüğü belirtildi.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçakta bulunan mürettebat ve yolcu, toplam 162 kişi, kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, uçağın alev alma ihtimaline karşın soğutma çalışması yaptı.
PEGASUS'TAN AÇIKLAMA
Pegasus iniş sırasında pistten çıkan uçağıyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:
"PC8622 Ankara - Trabzon uçağı hakkında!
Pegasus Hava Yolları’na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli 21:25 Ankara kalkışlı Ankara-Trabzon uçağının, bu akşam (14 Ocak 2018) Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada pistten çıktığı bilgisini doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Uçağımızdaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi tahliye edilmiştir. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır.
Konuyla ilgili gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir.
Saygılarımızla,
Pegasus Hava Yolları"
HAVALİMANI TRAFİĞE KAPATILDI
Trabzon Havalimanı, yarın saat 08.00'e kadar hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.
VALİ YÜCEL: YOLCULAR SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçaktaki 162 kişinin sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, "Trabzon-Ankara seferini yapan, özel bir havayoluna ait uçak, iniş yaptıktan sonra pist başına ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8'e kadar uçak trafiğine kapatıldı" dedi.
Kazanın nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.
VALİ YAVUZ: HERHANGİ BİR SIKINTI KALMADI
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, havalimanının tedbir amacıyla uçuşa kapatıldığını, saat 01.30 itibariyle herhangi sıkıntının kalmadığını belirterek, "Yolcular tahliye edildi. Yakınları gelerek yolcuları aldı. Aracı olmayanlara araç temin edildi. Uçak indikten sonra manevra yapmadan önce kayma veya başka bir nedenden dolayı pistten çıkıyor. Şu an itibariyle havalimanı tedbir amacıyla uçuşa kapalı. İlk aşamada açılacak. Yaralımız yok. Tedbiren hastaneye başvuranlar var. Ama olayla ilgili bir yaralımız yok" diye konuştu.
YOLCULAR O ANLARI ANLATTI
Olay sırasında uçakta bulunan yolculardan Fatma Gördü, o anları anlattı. Uçağın iniş sırasında büyük bir gürültü ile savrulduğunu anlatan Fatma Gördü, "Bir anda savrulduk. Uçak ön tarafa çakıldı, arka taraf havaya kalktı. Herkes panik yaptı" dedi.
Bir başka yolcu ise, nasıl olduğunu anlayamadıklarını söyledi.
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