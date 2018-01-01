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Trabzon'dan Beşiktaş'a: Lens'i bize verin

Trabzon'dan Beşiktaş'a: Lens'i bize verin.24509
  • Giriş : 01.01.2018 / 09:17:00

Trabzonspor, siyah-beyazlı ekipten golcü oyuncu Lens'i istedi.

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Avrupa'da emin adımlarla yoluna devam eden Beşiktaş'ta ilk yarı forma şansı bulamayan Lens için Trabzonspor harekete geçti.

Hollandalı kanat oyuncusunu, Beşiktaş'tan tazminatı ödenerek ayrılması durumunda, kiralık olarak sezon sonuna kadar almayı planlayan Karadeniz ekibi, Beşiktaş ile görüşme yaptı ancak olumsuz yanıt aldı.

SABAH

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