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Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı öldü

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı öldü.11675
  • Giriş : 17.04.2018 / 09:46:00
  • Güncelleme : 17.04.2018 / 12:03:52

Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı, meydana gelen kazada can verdi.

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Trabzon güne kaza haberi ile uyandı. Sabaha karşı Yomra'dan Trabzon'a giden Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan Akduman, kaldırıldığı Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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