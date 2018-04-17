Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı öldü
Trabzon güne kaza haberi ile uyandı. Sabaha karşı Yomra'dan Trabzon'a giden Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Kazada ağır yaralanan Akduman, kaldırıldığı Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
SABAH
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