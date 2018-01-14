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Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine açıldı

Trabzon Havalimanı uçuş trafiğine açıldı.25837
  • Giriş : 14.01.2018 / 09:53:00
  • Güncelleme : 14.01.2018 / 09:53:35

Trabzon Havalimanı'nda yaşanan kazanın ardından havalimanı uçuş trafiğine tekrar açıldı.

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Pegasus Havayolları'nın dün akşam Ankara-Trabzon seferini yapan uçağının Trabzon Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkmasının ardından uçuşa kapatılan havalimanı sabah saat 09.00'dan itibaren yeniden hava trafiğine açıldı.

Pegasus Hava Yolları'na ait PC8622 nolu Boeing 737-800 tipi TC-CPF tescilli Ankara-Trabzon uçağı dün akşam Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıkmıştı. Uçaktaki 162 yolcu, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi uçaktan tahliye edilirken, olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştı.

Uçağın pistten çıkmasının ardından dün geceden itibaren uçuş trafiğine kapatılan havalimanı bu sabah Trabzon-İstanbul (Sabiha Gökçen Havalimanı) seferini yapan Pegasus Havayolları uçağının yolcuları ile birlikte alandan havalanması ile yeniden uçuşa açıldı. Uçağın sabah saat 06.00'da yapması gereken sefer 3 saat rötarlı da olsa gerçekleşti.

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