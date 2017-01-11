Trabzon taraftarı, F.Bahçe'nin kupasını çaldı
Fenerbahçe'ye çok! Müzede sergilenen şampiyonluk kupası, rakip takımın taraftarı tarafından çalınmak istendi.
Fenerbahçe müzesinde muhafaza edilen şampiyonluk kupalarından birini cam kabini başıyla kırdıktan sonra alan 38 yaşındaki Trabzonlu Halit Şahin uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Görgü tanıkları Halit Şahin'in camı kırdığı sırada "Kaç senedir bu kupayı bekliyoruz" diye bağırdığını söyledi. Trabzon'da yaşadığı öğrenilen Halit Şahin polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay 10.35 sıralarında meydana geldi. Fenerbahçe stadındaki Fenerium mağazasının bitişiğinde bulunan müzeye gelen bir kişi bir taraftan "Kaç senedir bu kupayı bekliyoz" diye bağırdı, diğer taraftan da başıyla kupaların muhafaza edildiği kabinin camını kırdı.
KUPAYLA UZAKLAŞMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI
Kupalardan birini alan Şahin, uzaklaşmaya çalışırken güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan kişinin 1978 Trabzon Arsin doğumlu Halit Şahin olduğu anlaşıldı.
"TADİLAT VAR" TABELASI
Olaydan sonra müzenin girişine "tadilat var" tabelasının konulduğu ve müzenin ziyaretçi girişine kapatıldığı görüldü.
KUPAYLA İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
Şahin'in sosyal medya hesabını yoğun kullandığı, paylaşımlar arasında kupayla ilgili olan da görüldü.
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