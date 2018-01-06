Trabzonlu Burak Yılmaz, antremanı terketti!
Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor. Bordo-mavililerin bugünkü antremanında talihsiz bir sakatlık yaşayan Burak Yılmaz, idmanı yarım bıraktı.
Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana izinsiz olarak kampa katılmayan Sosa ve kaleci Esteban’ın yanı sıra kamp kadrosuna dahil edilmeyen Volkan ile Bongonda katılmadı.
Verilen izinin tamamlanmasıyla kampa gelen Durica, Bero, Kucka, Hubocan, Pereira, Castillo ve Rodallega ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.
Diğer oyuncular ise kondisyon çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç gerçekleştirdi. Oldukça sert geçen bu çalışma sırasında Abdülkadir Ömür ile ikili mücadeleye giren Burak Yılmaz acılar içinde yerde kaldı.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Orman: 15 Temmuz'da tankın önünde durdu
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Tosic ile ilgili açıklama yaptı.
Galatasaray'da şok ayrılık! Yollar ayrıldı!
Galatasaray, golcü oyuncu Nigel de Jong ile yollarını ayırıyor.
Beşiktaş'ta Balotelli için karar verildi!
Şenol Güneş, Balotelli gibi maliyetli bir golcünün alınmasına karşı çıkıyor.