Trabzonlu Burak Yılmaz Beşiktaş'a önerildi!
Çin'den eski takımı Trabzonspor'a transfer olan golcü futbolcu Burak Yılmaz için yeni bir iddia ortaya atıldı. Burak'ın Beşiktaş'a geleceği öğrenildi.
Cenk Tosun'un Everton'a rekor bir ücretle transfer olmasının ardından Beşiktaş'ta golcü arayışı tam gaz sürerken, sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyah Beyazlı yönetime, Trabzonspor’da oynayan Burak Yılmaz’ın yeniden önerildiği ileri sürüldü.
Sezon başında Beşiktaş’a gelmek üzereyken taraftar tepkisi nedeniyle bu transfere onay vermeyen yönetimin, Teknik Direktör Şenol Güneş’in çok istediği Burak’a yine sıcak bakmadığı savunuldu. Beşiktaş’ın, Antalyaspor’la yollarını ayırması halinde Samuel Eto’o seçeneğini gündemine alabileceği de kaydedildi.
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