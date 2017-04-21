Trabzonlular Fenerium'a horonla girdi!
Trabzonspor taraftarları İstanbul'da Fenerium'a horonla girmeye çalıştı. Güvenlik engeli ile karşılaşan Trabzonlular slogan attı.
Trabzonsporlu taraftarlar, önceki gün aynı yerde açılışı olan TS Club Mağazası’nın açılışı için gittikleri alışveriş merkezinde horon oynarken, horon başı bir anda Fenerbahçe Kulübü’nün ürünlerinin satıldığı Fenerium Mağazası’ndan içeri girdi.
O anda AVM güvenlik görevlileri ve mağaza çalışanları büyük panik yaşarken, taraftarlar mağazadan çıkartıldı. Mağazadan çıkartılan grup, “Bize her yer Trabzon” sloganları atarak bölgeden uzaklaştı.
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