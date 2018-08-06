Trabzonspor 3. İranlı için harekete geçti
Trabzonspor, yeni sezonda takımı güçendirmeye kararlı. Bordo-mavililer, takıma katmak istediği 3. İranlı için harekete geçti.
Trabzonspor, kadrosuna 3. İranlı'yı eklemek için yoğun bir mesai harcıyor. Fırtına, Morteza Pouraliganji'yi ve menajerini bir kez daha Trabzon'a davet etti. Düşünmek için Bordo-Mavili kulübe çarşamba gününe kadar süre veren 26 yaşındaki oyuncunun vereceği karar merakla bekleniyor.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Cagliari maçı öncesi yaptığı konuşmada, transfer için Perşembe gününe kadar süre vermesinin nedeninin de İranlı Morteza ile yapılan görüşmeler olduğu iddia edildi.
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