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Trabzonspor, 32 kişinin biletini iptal etti

Trabzonspor, 32 kişinin biletini iptal etti.26895
  • Giriş : 27.01.2018 / 15:14:00

Trabzonspor Kulübü, 32 kişinin biletinin iptal edildiğini bildirdi.

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Trabzonspor Kulübü, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında 32 kişinin biletinin iptal edildiğini bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, Trabzon İl Güvenlik Kurulunun kararıyla 32 kişinin biletlerinin iptal edildiğini bildirdi.
   
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Passolig kartını iptal ederek Trabzonspor Passolig kartı aldığı ve yarın oynanacak karşılaşmaya bilet yüklediği tespit edilen 32 kişinin biletleri Trabzon İl Güvenlik Kurulunun kararıyla iptal edilmiştir." denildi.

Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.

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