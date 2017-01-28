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Trabzonspor'a Aziz Yıldırım cevap verecek

Trabzonspor'a Aziz Yıldırım cevap verecek.17381
  • Giriş : 28.01.2017 / 10:44:00

Fenerbahçe'de bugün yapılacak divan kurulunda Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulunacak.

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Bugün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak divan kurulunda konuşacak Aziz Yıldırım'ın Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya cevap vereceği öğrenildi.,

Saat 10.30’da başlayacak olan toplantıda 40, 50, 60, 70 ve 80 yılını dolduran üyelere plaket ve altın rozet verilecek.

Aziz Yıldırım da burada bir konuşma yapacak. Yıldırım'ın, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta'ya cevap vereceği iddia ediliyor.

Başkan Yıldırım, Divan Kurulu’ndan sonra soluğu Samandıra’da alacak. Aziz Yıldırım, Kayseri maçı öncesi takımla bir araya gelerek onlara moral verecek.

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