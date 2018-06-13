Facebook Twitter Rss

Trabzonspor'a bedava oyuncu sürprizi

Trabzonspor'a bedava oyuncu sürprizi.26895
  • Giriş : 13.06.2018 / 08:28:00

Trabzonspor, Mehmet Batdal ile anlaşmaya varmak üzere.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, aradığı golcüyü buldu. Karadeniz ekibi, Mehmet Batdal ile sözleşme imzalayacak.

Yönetimin değişmesiyle birlikte ‘kemer sıkma’ politikası uygulamaya karar veren Trabzonspor, kadrodaki maliyetli oyunculardan kurtuluyor.


Mukavelesi sona eren Dame Ndoye’a yeni sözleşme teklif edilmezken, Hugo Rodallega da kesin olarak takımdan ayrılacak. Kolombiyalı forvet, 300 bin Euro’luk alacağının ödenmesini bekliyor.

Bu iki yabancı gittikten sonra Trabzonspor’un kadrosunda tek golcü Burak Yılmaz kalacak. Fakat onun da durumu belirsiz. Yüksek maaşı nedeniyle yönetim ile sıkıntılar yaşayan Kral dahi ayrılabilir.

Bu ortamda Bordo-Mavililer, santrfor arayışlarına başladı. Gündemdeki isimlerden biri Mehmet Batdal. Teknik direktör Ünal Karaman, Batdal’ı alternatif oyuncu olarak takımda düşünüyor.

ŞAMPİY10

Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi

Elon Musk, çalışanlarını işten çıkarıyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi

Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi

Golcü oyuncu Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Oyuncu Olcan Adın, taraftarlara veda etti

Oyuncu Olcan Adın, taraftarlara veda etti

Ünlü futbolcu Olcan Adın, Akhisarspor'dan ayrıldığını duyurdu.

 

Fatih Terim, eski G.Saraylı Bruma'yı istiyor

Fatih Terim, eski G.Saraylı Bruma'yı istiyor

Teknik direktör Fatih Terim, eski G.Saraylı Bruma'yı istiyor.

Burak Yılmaz için Trabzon'dan ilk açıklama

Burak Yılmaz için Trabzon'dan ilk açıklama

Golcü oyuncu Burak Yılmaz için Trabzon'dan ilk açıklama geldi.

 

Şenol Güneş: Kampa bile gelmesin!

Şenol Güneş: Kampa bile gelmesin!

Teknik adam Şenol Güneş, Vagner Love ile ilgili çarpıcı bir karar aldı.

Ali Koç, Almanya'dan takım satın alıyor

Ali Koç, Almanya'dan takım satın alıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Almanya'dan takım satın alıyor.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya