Trabzonspor'a bedava oyuncu sürprizi
Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Trabzonspor, aradığı golcüyü buldu. Karadeniz ekibi, Mehmet Batdal ile sözleşme imzalayacak.
Yönetimin değişmesiyle birlikte ‘kemer sıkma’ politikası uygulamaya karar veren Trabzonspor, kadrodaki maliyetli oyunculardan kurtuluyor.
Mukavelesi sona eren Dame Ndoye’a yeni sözleşme teklif edilmezken, Hugo Rodallega da kesin olarak takımdan ayrılacak. Kolombiyalı forvet, 300 bin Euro’luk alacağının ödenmesini bekliyor.
Bu iki yabancı gittikten sonra Trabzonspor’un kadrosunda tek golcü Burak Yılmaz kalacak. Fakat onun da durumu belirsiz. Yüksek maaşı nedeniyle yönetim ile sıkıntılar yaşayan Kral dahi ayrılabilir.
Bu ortamda Bordo-Mavililer, santrfor arayışlarına başladı. Gündemdeki isimlerden biri Mehmet Batdal. Teknik direktör Ünal Karaman, Batdal’ı alternatif oyuncu olarak takımda düşünüyor.
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