Trabzonspor'a Burak Yılmaz müjdesi geldi
Talihsiz bir sakatlık geçiren ve bir süredir sahalardan uzak kalan Burak Yılmaz, takımının Alanyaspor'la olan maçında oynamak istiyor.
Başakşehir maçında sakatlanan ve hafta içi takımla idmana çıkmayan Burak Yılmaz, Trabzonspor'un Alanya kafilesinde yer aldı. 'Kral'ın iğneyle de olsa maçta oynamak istediği bildirildi.
Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında sakatlığının nüksetmesinin ardından hafta içerisinde hiçbir antrenmana katılmadı.
Salonda kendi özel sağlık ekibi ve kulüp sağlık kurulunun verdiği talimatlar doğrultusunda yoğun bir çalışma yapan 32 yaşındaki forvet, Alanyaspor maçı kafilesinde yer aldı.
17 gollü Burak'ın iğneyle de olsa forma giymek istediği öğrenildi. Bununla ilgili son kararı Rıza Çalımbay verecek.
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