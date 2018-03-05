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Trabzonspor'a büyük şok! Haciz geldi!

Trabzonspor'a büyük şok! Haciz geldi!.26895
  • Giriş : 05.03.2018 / 15:46:00

Trabzonspor'a Beşiktaş maçına saatler kala bir kötü haber daha geldi.

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Bu akşam saat 20.00'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'a Burak Yılmaz'ın sakatlığı sonrası bir kötü haber daha geldi.   

Trabzonspor'da bu akşam saat 20:00'de oynanacak olan Beşiktaş maçına saatler kala büyük bir şok yaşandı. Ekonomik olarak zor günlerden geçen Trabzonspor'a bir şok da futbolcusu Fabian Castillo'dan geldi.

Alacakları ödenmediği için Ekim ayında Trabzonspor'a haciz gönderen Castillo, 6-7 aylık alacaklarının ödenmemesinin ardından yeniden harekete geçti ve bordo-mavili kulübe bir haciz işlemi daha uyguladı. Castillo'nun menajeri, ödenmeyen alacaklar için haciz memurları ve avukatlar ile Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geldi. Haciz memurları, avukatlar ve Trabzonspor yetkilileri arasındaki görüşmeler devam ediyor.

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