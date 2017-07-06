Trabzonspor'a Milan'dan dev transfer!
Trabzonspor'un yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Slovak asıllı Milanlı yıldız futbolcu transferi Juraj Kuçka İstanbul'a geliyor.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve düz koşu ile sürdü. Macaristan’daki kampın 5’nci gününde ilk kez bugün eksiksiz çalışmalara başlayan bordo-mavililerde Onazi dün akşam saatlerinde takıma katıldı. Kampa geç katılan Onazi’ye Ersun Yanal, diğer futbolcu arkadaşlarıyla arasındaki kondisyon açığını kapatması için özel bir program verip salonda çalıştırdı. Macaristan’daki hava sıcaklığının artmasından dolayı futbolcuların idmanda zorlandığı gözlendi. Trabzonspor uzun zamandır peşinde koştuğu Slovak asıllı Milanlı yıldız futbolcu Juraj Kuçka özel bir uçakla bugün öğleden sonra İstanbul’a gelmesi bekleniyor. Her konuda anlaşılan Kuçka, bordo-mavili ekibe imza atacak.
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