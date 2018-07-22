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Trabzonspor!a yeni can! İstanbul'a geldi

Trabzonspor!a yeni can! İstanbul'a geldi.17626
  • Giriş : 22.07.2018 / 09:12:00

Bordo-mavili kulübün yeni transferi Hosseini İstanbul'a ayak bastı.

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Beşik Modelleri

Trabzonspor kadro güçlendiriyor. Bordo-mavili ekibin yeni transferi olan İranlı oyuncu Majid Hosseini İstanbul'a geldi.

Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı  açıklamada, İran'ın İstiklal takımında forma giyen 22 yaşındaki stoper oyuncusu  Majid Hosseini'nin bu gece Trabzon'a gelmesini beklediklerini aktararak,   "Trabzon'da kendisiyle görüşeceğiz. Anlaşıp anlaşmayacağımız bu görüşme  sonrasında netlik kazanacak." dedi.

Trabzonspor, bugün bir başka İranlı milli futbolcu Vahid Amiri ile 2  yıllık sözleşme imzalamıştı.

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