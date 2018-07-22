Trabzonspor!a yeni can! İstanbul'a geldi
Trabzonspor kadro güçlendiriyor. Bordo-mavili ekibin yeni transferi olan İranlı oyuncu Majid Hosseini İstanbul'a geldi.
Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, İran'ın İstiklal takımında forma giyen 22 yaşındaki stoper oyuncusu Majid Hosseini'nin bu gece Trabzon'a gelmesini beklediklerini aktararak, "Trabzon'da kendisiyle görüşeceğiz. Anlaşıp anlaşmayacağımız bu görüşme sonrasında netlik kazanacak." dedi.
Trabzonspor, bugün bir başka İranlı milli futbolcu Vahid Amiri ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
TRT
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