Trabzonspor, Al Sadd için Katar'a gitti!
Trabzonspor, 8 Ekim Pazar günü Katar ekibi Al Sadd ile karşı karşıya gelecek. Bordo-beyazlı ekip, Doha'ya hareket etti.
Trabzonspor’un Katar kafilesinde Onur, Esteban, Arda, Pereira, Mas, Mustafa, Uğur, Kamil Ahmet, Batuhan, Bero, Sosa, Olcay, Bongonda, Castillo, N’Doye ile Rodallega ve altyapı oyuncularından Ebrar olmak üzere toplam 17 oyuncu yer aldı. Milli Takım kamplarında yer alan Uğurcan, Abdurrahim, Abdülkadir, Okay, Yusuf Yazıcı, Volkan Şen, Burak Yılmaz, Durica, Kucka, Onazi ve Hubocan, Katar kafilesinde yer almadı. Ayrıca AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, beraberindeki yöneticiler, sivil toplum örgütü temsilcileri, kurum amirleri, eski futbolcularda kafilede yer aldı.
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