Facebook Twitter Rss

Trabzonspor, Arapların Messi'sinin peşinde

Trabzonspor, Arapların Messi'sinin peşinde.13052
  • Giriş : 15.01.2017 / 09:23:00

Trabzonspor, transfer harekatına devam ediyor. Bordo mavlililer, "Arapların Messi'si"nin peşinde.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Trabzonsporlu yöneticilerin Messi'ye benzetilen Omar Abdulrahman'ı transfer etmek istiyor. Konuyla ilgili nabız yoklamaları başladı.

Hugo Rodallega için Akhisar’la Mustafa Yumlu artı 450 bin Euro karşılığında anlaşan Trabzonspor, Kolombiyalı forvete Çin’den gelen cazip teklifler sonrası B planını hazırladı.

Karadeniz ekibinin Rodallega’nın olmaması durumunda Espanyol’un forveti Felipe Caicedo için İspanya ekibinin kapısını çalacağı öğrenildi. Ekvadorlu golcünün menajeriyle temasa geçen Trabzonspor’un ilk görüşmeden olumlu sonuç aldığı ifade edildi.

"ARAPLARIN MESSI'Sİ" İÇİN NABIZ YOKLANDI

Bu arada Mehmet Ekici’yi gözden çıkaran Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’nın umut veren performansına rağmen orta sahaya tecrübeli bir isim arıyor.

Fırtına’nın, Al-Ain’de oynayan ve “Arapların Messi’si” olarak bilinen Omar Abdulrahman için menajerler aracılığıyla nabız yokladığı belirtildi. Arap ekibiyle 78 maçta 13 gol atıp 35 de asist yapan 26 yaşındaki 10 numara geçtiğimiz günlerde artık Avrupa’da Futbol oynamak istediğini açıklamıştı.

FANATİK

Galatasaray, Brezilyalı stoperi transfer etti

Mete Kalkavan'a 'Kocaman' eleştiriler

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Fenerbahçe'den reddedilemeyecek teklif!

Fenerbahçe'den reddedilemeyecek teklif!

Fenerbahçe'nin Trabzonsporlu yöneticilere " reddedilemeyecekleri bir teklif" yaptığı belirtiliyor.

Mete Kalkavan'a 'Kocaman' eleştiriler

Mete Kalkavan'a 'Kocaman' eleştiriler

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, hakem Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

 

Emanuel Emenike, Rubin Kazan'a kiralandı

Emanuel Emenike, Rubin Kazan'a kiralandı

Son dönem takımda isteneni veremeyen Emenike, Rubin Kazan'a kiralandı.

Fenerbahçe'de şok sakatlık! O maçta yok

Fenerbahçe'de şok sakatlık! O maçta yok

Fenerbahçe sakatlık şoku ile sarsıldı. Kjaer Adanaspor maçında yok.

 

Beşiktaş'tan 'Şenol Güneş' yalanlaması!

Beşiktaş'tan 'Şenol Güneş' yalanlaması!

Basında çıkan bazı haberler üzerine Beşiktaş Kulübü'nden açıklama geldi.

Fenerbahçe'den ayrıldı, kulüp bulamadı

Fenerbahçe'den ayrıldı, kulüp bulamadı

Fenerbahçe'den ayrılan Raul Meireles, formasını giyecek bir kulüp bulamadı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya