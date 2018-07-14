Trabzonspor Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyka bir mesaj yayınladı.
Türk Milleti’nin hürriyet ve demokrasi konusunda göstermiş olduğu sağlam tavır ve duruşa vurgu yapan Ağaoğlu, günün önemine ilişkin şunları söyledi:
"Vatanımız, 15 Temmuz 2016 günü Cumhuriyet tarihinde daha önce emsali görülmemiş, alçakça bir saldırı yaşadı. Bu ülkenin korunması amacıyla kendilerine teslim edilen silahlarla Türkiye’mizi hedef alan hainlerin o meş’um darbe ve kıyım gecesi, aziz milletimizin vatanperverliği sayesinde başarısızlığa uğratıldı. Gazi Meclisimize, neredeyse devletimizin bütün kurumlarına saldırarak ‘ele geçirmeye’ çalışan alçakların karşısında tarih yapan ve yazan milletimiz, hain planı bertaraf ederek tüm o zor zamanlardan daha da güçlenerek çıkmamızı sağladı.
Bugün, tarih yazan ve yapan milletimizin bağrından çıkan ve 15 Temmuz gecesi kaybettiğimiz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu halk destanının yıldönümünde vatanımıza, milletimize, devletimize kast eden bütün hain terör örgütü ve işbirlikçilerini unutmayacağımızı bir defa daha vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle Türkiye’mizin bağımsızlığı uğrunda büyük mücadeleler sergileyerek Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet dilerken, gazilerimize de saygılarımı sunuyorum..
İstiklal Marşımızın şairi Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi; Sahipsiz vatanın batması haktır! Sen sahip çıkarsan batmayacaktır...”
ŞAMPİY10
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