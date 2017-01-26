Trabzonspor Başkanı Usta: Beşiktaş'la anlaştım
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Trabzonspor gündemi meşgul eden ve farklı kulüplerle adı birlikte geçen oyuncusu Mehmet Ekici ve oyuncunun geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Usta, Trabzonspor'u zor günlerde aldıklarını söylerken, "Biz Trabzonspor'un borcunu 400 olarak aldık diye biliyorduk. Bir de öğrendik ki 570 milyonmuş. Geldiğimizde 5-6 ay haciz kamyonları kulüpten çıkmadı." dedi.
İlk başlarda vakti olmadığı için transferlerde aktif rol alamadığını ancak şimdi değiştiğini söyleyen Usta, "O zor günlerde ben transferle hiç uğraşamadım, vaktim yoktu. Trabzonspor'un geçtiği süreç, hayatımda yaşadığım en zor dönemlerden biriydi. Hiç pes etmeyi düşünmedim." ifadelerini kullandı.
Hedefler ile ilgili de konuşan Muharrem Usta, "Gelecek sezon kesinlikle şampiyonluk yarışında olacağız! Bu kadar kısa sürede olur mu? Evet, olur..." diye konuştu.
"MEHMET VE BABASI ETİK DAVRANMADI"
Mehmet Ekici'nin transferi ile ilgili de konuşan Usta, "Mehmet Ekici'nin öncelik sırasının Fenerbahçe'den yana olduğunu gördüm ama asla Beşiktaş'a gitmem de demedi. "Biz Trabzonspor'un menfaatleri adına Mehmet Ekici için Beşiktaş'la görüşme yapıyoruz. Mehmet Ekici'ye Advocaat'la görüşmesi için izin verdim. Telefonla aradı 'Fenerbahçe ile anlaştım' dedi. Bu durumu sevmedim. Transferde Mehmet Ekici, babası ve menajeri etik davranmadı." dedi.
"İSTERSE BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİR..."
Mehmet Eici konusuna da nokta koyduğunu söyleyen Usta, "Mehmet konusunda Beşiktaş ile anlaştım. İsterse hemen Beşiktaş'a gidebilir. Fenerbahçe ile Trabzon arasında polemik olmasın" dedi.
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