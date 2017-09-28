Trabzonspor Başkanı: Yanal bizimle kalacak
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Ersun Yanal ile ilgili çıkan iddialara açıklık getirdi ve takımının durumuna rağmen Ersun Yanal ile devam edeceklerini belirtti.
TRT'ye konuşan Usta, camiaya destek çağrısı yaptı ve "Evet iyi durumda değiliz, evet istediğimiz sonuçları da alamadık. Ama bu takım, iyi takım ve ortaya çıkan durumdan sadece Ersun Yanal sorumlu değil. Beşiktaş maçının sonucu ne olursa olsun hocamızın arkasında duracağız. Herkesin gıpta ettiği bir kadromuz var. Destek bekliyoruz. Bu takım gerekli tepkiyi verecektir" açıklamasını yaptı.
TRT
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