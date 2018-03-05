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Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta?

Trabzonspor-Beşiktaş maçı saat kaçta?.17626
  • Giriş : 05.03.2018 / 08:55:00

Beşiktaş, bu akşam Karadeniz ekibi Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

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Sepet Beşik

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ziraat Kupası için karşılaştığı Fenerbahçe ile oynanan maçta sinirlerin epey bozulduğu Beşiktaş, gözünü bu akşam oynanacak kritik mücadeleye dikti.

Trabzonspor Beşiktaş maçı şifresiz canlı anlatımı haberimizde. Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Beşiktaş 3 puan mücadelesi veriyor. Trabzon'da Burak Yılmaz, Beşiktaş'ta ise Quaresma cezaları nedeniyle forma giyemiyor.

Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta?

5 Mart Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. 

Muhtemel 11'ler...

Trabzonspor: Onur, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay, Kucka, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, N'Doye,

Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Vidal, Medel, Caner, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Negredo

Ev sahibi takımda Burak Yılmaz cezalı. Ayrıca Esteban, Mustafa Akbaş ve Castillo'nun sakatlıkları bulunuyor.

Konuk ekipte ise cezası bulunan Ricardo Quaresma ve sakat Pepe dışında eksik ya da cezalı futbolu bulunumuyor...

TRT

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