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Trabzonspor bombayı patlattı! KAP'a bildirildi

Trabzonspor bombayı patlattı! KAP'a bildirildi.8133
  • Giriş : 03.07.2018 / 15:48:00

Trabzonspor, Slovak orta saha oyuncusu Matus Bero ile görüşüyor.

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Trabzonspor, yeni sezon için kadro güçlendiriyor. Slovak orta saha oyuncusu Matus Bero ile görüştüğünü KAP'a bildirdi.

Bordo-mavili kulüp Bero'yu Slovakya'nın Trencin kulübünden 2.5 milyon Euro fesih bedeli ödeyerek transfer etmişti. 22 yaşındaki futbolcunun 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

Genç orta saha oyuncusu geçen sezon 15 maçta forma giymiş ve beklentilerin altında kalmıştı.

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama

Profesyonel futbolcumuz Matus Bero'nun, Vitesse kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla.

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