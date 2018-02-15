Trabzonspor'da 2 futbolcunun bileti kesildi
Trabzonspor'da ayrılık rüzgarları esiyor. Bordo-mavili yönetim, iç transferde anlaşma sağlayamadığı Uğur Demirok ve Name N'Doye'nin biletini kesildi.
Stoper Demirok ile aradaki ekonomik anlaşmazlıkların çözülememesi nedeniyle görüşmeler tıkanma noktasına gelirken, oyuncuya Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi. 2015-16'da Trabzonspor'a transfer olan 32 yaşındaki Senegalli forvet N'Doye, bu sezon 15 maçta 5 kez fileleri havalandırdı. Yetersiz görülen N'Doye ile Bursaspor ilgileniyor.
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