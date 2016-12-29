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Trabzonspor'da basın sözcüsü istifa etti!

Trabzonspor'da basın sözcüsü istifa etti!.17194
  • Giriş : 29.12.2016 / 16:44:00

Trabzonspor'da kulüp basın sözcüsü Asım Örem istifa etti.

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Trabzonspor'da şok eden istifa. Kulübün basın sözcüsü Asım Örem'in Trabzonspor'da istifa dilekçesi gönderdiği açıklandı.

Asım Ören, yazdığı istifa dilekçesinde spora ve futbola emek vermiş bir geçmişe sahip olduğuna değindi.

Örem, şunları kaydetti:

"30 yıllık akademik ve idari tecrübemle tüm bilgi ve birikimimi kurumsal anlayışla yürütmek üzere onurla üstlendiğim Trabzonspor yönetim kurulu üyeliğinde tarafıma verilen basın ve halkla ilişkiler koordinatörlüğü ve sportif icra kurulu üyeliği görevimi, mevcut yönetim anlayışı ile gerçekleştirmem tüm çabalarıma rağmen mümkün olmamıştır."

Kulüp başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulunun idari yönetim tarzına saygı duyduğuna işaret eden Örem, "Yönetimin bu ısrarlı anlayış tarzıyla Trabzonspor'a faydalı olamayacağımdan dolayı Trabzonspor yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğimi bildirir, gereğini saygılarımla arz ederim." ifadelerini kullandı.

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