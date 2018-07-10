Facebook Twitter Rss

Trabzonspor'da Burak Yılmaz sevinci yaşandı

Trabzonspor'da Burak Yılmaz sevinci yaşandı.18346
  • Giriş : 10.07.2018 / 17:21:00

Trabzonspor'da golcü oyuncu Burak Yılmaz sevinci yaşandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Trabzonspor'da forma giyen tecrübeli oyuncu Burak Yılmaz'dan iyi haber geldi. Burak, uzun zaman süren sakatlığından dolayı takımla idmana çıkamıyordu.

15 Mayıs’ta sakatlığı nedeniyle Almanya’da fıtık ameliyatı olan ve geçen sürede takımdan ayrı kalan Trabzonspor’un forvet oyuncusu Burak Yılmaz, 56 gün sonra takıma geri döndü. Geçirdiği ameliyatın ardından takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Burak, 2 ay sonra bugün Slovenya kampında takımla birlikte çalıştı. Antrenmanın ilk bölümünde topla birlikte çalışmalarda yer alan Burak, kondisyon antrenmanı sırasında ise özel program dahilinde çalışmalarına devam etti.

Bordo-mavililerde en son 2017-18 sezonunun 32’nci haftasında oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyen Burak Yılmaz, oynadığı 25 maçta 23 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Trabzonspor, bugün saat 11.30’da yaptığı antrenmanla Slovenya’daki kamp çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmana izinli olan Onazi katılmadı, tedavileri devam eden Kamil Ahmet, Batuhan, Sosa ve Castillo ise salonda çalıştı.

KAMPIN EN SICAK GÜNÜ

Slovenya’nın Kranj kasabasında kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor’da futbolcular, bugün kentte etkili olan sıcak hava nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. 9 gündür Slovenya’da hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili futbolcular, kamp boyunca en çok bugün yapılan antrenmanda sıcaktan etkilenirken, teknik heyet futbolcuların su ihtiyaçlarını gidermeleri için sık sık su molası verdi.

MUHAMMET İLE IBANEZ DE BAŞLADI

Hafif sakatlıkları nedeniyle dünkü antrenmanda takımdan ayrı çalışan Luis Ibanez ile Muhammet Beşir de bugün takımla birlikte çalıştı. Ayrıca sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Castillo ile Sosa da uzun sürenin ardından bugün takımla birlikte antrenman sahasına çıkarken, gerçekleştirilen kısa toplantının ardından çalışmak üzere salona geçtiler.

ESTEBAN İLE RAMİL DE TAKIMA KATILDI

Trabzonspor’da izinsiz olarak takımın kampına geç katılan kaleci Esteban Alvarado’nun yanı sıra transfer görüşmeleri yapmak üzere izin alan ancak yaptığı görüşmelerden sonuç alamaması üzerine takımın kampına katılan Ramil Sheidaev de özel çalışmalarını tamamlamasının ardından bugün takımla çalıştı.

ABDÜLKADİR MİLLİ TAKIMA GİTTİ

Bu arada Trabzonspor’un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür de bu gece takımın kampından ayrılarak U21 Milli takımın kampına dahil oldu. Slovenya’da takımla birlikte kamp çalışmalarında yer alan Abdülkadir Ömür, dün hafif sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmıştı.

ŞAMPİY10

Erdoğan: Bizi yakından ilgilendiriyor

Ebru Özkan davasında gelişme

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray aradığı kaleciyi buldu

Galatasaray aradığı kaleciyi buldu

Galatasaray kulübü, uzun zamandır beklediği kaleciyi sonunda buldu.

Fatih Terim, Rodrigues ile ilgili kararını verdi

Fatih Terim, Rodrigues ile ilgili kararını verdi

Teknik adam Fatih Terim, Rodrigues ile ilgili kararını verdi.

 

F.Bahçe'den Volkan'a Inieste modeli sözleşme

F.Bahçe'den Volkan'a Inieste modeli sözleşme

Fenerbahçe Kulübü, Volkan Demirel ile sözleşme imzaladı.

İlhan Mansız, Beşiktaş'la anlaşma imzalıyor

İlhan Mansız, Beşiktaş'la anlaşma imzalıyor

Beşiktaş yönetimi, eski futbolcusu İlhan Mansız ile görüşme yaptı.

 

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ameliyat edildi

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Ameliyat edildi

Fenerbahçeli oyuncu Roberto Soldado'nun ameliyat edildiği öğrenildi.

Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi

Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi

Tecrübeli teknik adam Fatih Terim'den transfer açıklaması geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya