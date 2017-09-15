Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor
Fenerbahçe maçında sakatlanan ve 1 hafta sonra Hırvatistan ve Gençlerbirliği müsabakalarında forma giyen Burak Yılmaz'ın sakatlığı nüksetti.
32 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecinin 3 hafta süreceği belirtildi. Burak'ın Başakşehir, Alanyasspor ve Beşiktaş maçlarında görev alamama riskini gündeme taşındı.
AKŞAM
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