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Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor

Trabzonspor'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.20685
  • Giriş : 15.09.2017 / 08:56:00

Eski takımı Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz'ın sakatlığı geçmiyor.

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Beşik Modelleri

Fenerbahçe maçında sakatlanan ve 1 hafta sonra Hırvatistan ve Gençlerbirliği müsabakalarında forma giyen Burak Yılmaz'ın sakatlığı nüksetti.

32 yaşındaki oyuncunun tedavi sürecinin 3 hafta süreceği belirtildi. Burak'ın Başakşehir, Alanyasspor ve Beşiktaş maçlarında görev alamama riskini gündeme taşındı.

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