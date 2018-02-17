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Trabzonspor'da deprem! Görevi bırakıyorlar

Trabzonspor'da deprem! Görevi bırakıyorlar.26895
  • Giriş : 17.02.2018 / 09:25:00

Trabzonspor'da mevcut yönetimin görevi bırakabileceği açıklandı.

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Beşik Modelleri

Trabzonspor, yarın Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Maçın olumsuz sona ermesi durumunda yönetimin görevi bırakabileceği iddia edildi.   

Trabzonspor'un sahasında oynadığı ve golsüz berabere kaldığı Göztepe karşılaşmasının son dakikalarında yönetime karşı istifa sesleri yükselmeye başladı. Son haftalarda alınan saha sonuçlarının yanı sıra yönetimin bugüne kadar yaptığı uygulamalar nedeniyle taraftarlar seslerini iyice yükseltmeye başladı. G.Birliği ile deplasmanda oynanan maçın da beraberlikle bitmesi üzerine taraftarlar maç bitmeden istifa tezahüratları yaparak tepki gösterdi.

Başakşehir ile yarın oynanacak sınavda benzer tablonun yaşanması halinde sıkıntı çıkabilir. Sahadan puansız ayrılma halinde camiada Başkan Muharrem Usta ve yönetiminin istifa edebileceği konuşuluyor.

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