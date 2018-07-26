Trabzonspor'da flaş ayrılık! KAP'a bildirildi
Trabzonspor Kulübü'nden açıklama geldi. Bordo-mavili ekip, Fabrian Andres Sanchez'in takımdan ayrıldığını KAP'a bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Club Tijuana'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Club Tijuana, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon 650 bin USD ödeyecektir” ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor’da 2016-17 ve 2017-18 sezonlarında lig ve kupada toplam 48 maçta forma giyen Castillo, 3 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.
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