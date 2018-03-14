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Trabzonspor'da gerginliğin dozu yükseliyor

Trabzonspor'da gerginliğin dozu yükseliyor.12293
  • Giriş : 14.03.2018 / 08:51:00

Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta'nın sözleri gerginliğin artmasına neden oldu.

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Başkan'ın "herkesin kendi yaptığı borcu kapatması" önerisi, Ali Sürmen'den karşılık buldu.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Başkan Muharrem Usta'nın, "Herkes yaptığı borcu kapatsın" açıklamalarını değerlendirdi. Sürmen, Başkan Muharrem Usta'nın yaptığı açıklamalardan sonra ilk adımı kendisinin atması gerektiğini belirterek, "İnsan kendi hatasını gelir koyar kasaya, derki; 'Ben koydum. Hadi sizi de davet ediyorum. Siz koyarsanız ben de koyarım' olmaz. Bu ifadeleri kullanan kimse ilk adımı atması gerekir. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde ne kadardı? Şimdi ne kadar getireceksin, aradaki farkı koyacaksın. O cümlenin arkasından bu gelirse olur. Yoksa 'Siz parayı koyun bende koyarım' olmaz. Bu cümlenin iyi tarafı, 'Ben hata yaptım aşırı borçlandırdım' diyor" dedi.

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