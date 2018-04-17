Facebook Twitter Rss

Trabzonspor'da kriz çıktı! Sezonu kapattı!

Trabzonspor'da kriz çıktı! Sezonu kapattı!.26895
  • Giriş : 17.04.2018 / 15:57:00

Trabzonspor'da forma giyen Onur Kıvrak'ın sakatlandığı öğrenildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Trabzonspor'da kriz patlak verdi. Bordo-mavili ekipte forma giyen Onur Kıvrak'ın sakatlandığının devam ettiği ve sezonu kapattığı açıklandı.

Trabzonspor'un milli kalecisi Onur Recep Kıvrak, Osmanlıspor maçında Futbol hayatını riske atarak oynadı. Sağ ve sol dizinden birçok kez ameliyat geçiren milli kalecinin bordo-mavili kulüp için yaptığı fedakarlık, Futbol kariyerini bitirme tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Daha önce sağ ve sol dizlerinde yaşadığı çapraz bağ kopmaları nedeniyle iki kez uzun süreli sahalardan uzak kalan Onur'un yakasını sakatlıklar bırakmıyor. Sağ ve sol dizinden birçok kez ciddi operasyonlar geçiren milli kaleci, risk alarak Futbol kariyerini sürdürmeye çalışıyor. Osmanlıspor maçını sakat sakat tamamlaması milli kaleciyi ciddi sakatlık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Tecrübeli kaleci, ligin bitimine 5 hafta kala sezonu kapattı.

FANATİK

Adnan Polat'tan başkan adaylığı açıklaması

Kritik Erdoğan-Ruhani görüşmesi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ve Başakşehir PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ve Başakşehir Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Adnan Polat'tan başkan adaylığı açıklaması

Adnan Polat'tan başkan adaylığı açıklaması

Eski Galatasaray Başkanı Adnan Polat'tan başkan adaylığı açıklaması geldi.

 

Şaş'a: Hasan Bey alkollüyse ambulans çağıralım

Şaş'a: Hasan Bey alkollüyse ambulans çağıralım

Hasan Şaş'ın dün akşam oynanan maçtaki hallleri şaşırttı.

Aziz Yıldırım: F.Bahçe'ye hibe edeceğiz!

Aziz Yıldırım: F.Bahçe'ye hibe edeceğiz!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, takımı ile ilgili yeni planlarını anlattı.

 

Arda Turan'dan G.Saray taraftarına mesaj

Arda Turan'dan G.Saray taraftarına mesaj

Arda Turan, Galatasaray'la oynadıkları maçın ardından açıklama yaptı.

Galatasaray şampiyonluk yolunda: 2-0

Galatasaray şampiyonluk yolunda: 2-0

Galatasaray, haftanın en kritik mücadelesinde Başakşehirspor'u 2-0 mağlup etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya