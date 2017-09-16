Trabzonspor'da Onur kadrodan çıkarıldı
Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Başakşehir maçı öncesi talihsiz bir sakatlık yaşayan Onur Kıvrak'ın kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.
Takımın kaptanı kaleci Onur Kıvrak, bugün yapılan son idmanda Uğur Demirok'la çarpıştı. Tecrübeli kalecinin sağ göğüs kafesinde ezilme olduğu öğrenildi.
Sert çarpışma sonrasında ciddi ağrıları olduğu belirtilen Onur'da kırık olmadığı ancak tedbir amaçlı kadrodan çıkarıldığı bildirildi.
Yarın oynanacak maçta kaleyi Kosta Rika'lı eldiven Esteban koruyacak.
FANATİK
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