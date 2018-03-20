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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması.18480
  • Giriş : 20.03.2018 / 16:16:00

Trabzonspor'dan Burak Yılmaz ile ilgili yeni açıklama geldi.

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Büyüyen Beşik

Basında çıkan Burak Yılmaz Trabzonspor'dan ayrılacak iddialarına bordo-mavili kulüpten konuya ilişkin açıklama geldi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün ulusal bir gazetede yer alan ve bazı internet sitelerinde de kaynak gösterilerek kullanılan “Trabzonspor’da dört isim ayrılıyor” başlıklı haber gerçek dışıdır. Masa başında kurgulanarak servis edilen söz konusu haberle ilgili hukuki işlem başlatılmıştır."

Haberde Burak Yılmaz, Sosa, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın takımdan ayrılma kararı aldığı ileri sürülüyordu.

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