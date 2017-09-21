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Trabzonspor'dan flaş Ersun Yanal kararı!

Trabzonspor'dan flaş Ersun Yanal kararı!.18057
  • Giriş : 21.09.2017 / 08:35:00

Trabzonspor Kulübü, teknik adam Ersun Yanal ile ilgili kararını verdi.

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Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, teknik direktör Ersun Yanal ile yola devam edeceklerini, değişiklik yaşanmayacağını belirtti.

TRABZONSPOR, Süper Lig’in 5. haftasında Medipol Başakşehir ile oynadığı maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal’a yönelik yapılan eleştiriler sonrasında  deneyimli teknik adamına sahip çıktı. Bugüne kadar sürekli yapılan değişimlerle her şeye sil baştan başlanıldığını ifade eden başkan Muharrem Usta, “Göreve gelirken de hep istikrarın üzerinde durduk ve buna vurgu yaptık. Bu düşüncemizden geri adım atmayacağız. Teknik direktör değişikliği gündemimizde yok” açıklamasını yaptı.

BU arada Usta’nın da katılımıyla gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, sosyal medya kullanımına kısıtlama getirildiği öğrenildi. Alınan karar sonrasında yöneticilerin kendi alanı dışında sosyal medya hesaplarından açıklama yapmayacağı belirtildi. Başkanın da bu karara dahil olacağı ve bundan sonraki süreçte açıklamalarını kulüp sitesi aracılığı ile yapacağı kaydedildi.

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