Trabzonspor'dan Katar iddiasına yalanlama
Trabzonspor Kulübü, Katarlıların kulübü satın aldığı iddiası üzerine harekete geçti. Kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yaptı.
Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde;
Basın-yayın organlarında çıkan ''Katarlılar Kulübü Satın Alıyor'' başlıklı haberler gerçeği yansıtmamaktadır. SPK düzenlemeleri ve ilgili mevzuatlar uyarınca bu nitelikteki kararlar Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleşebilecek olup, Özel Durumlar Tebliği gereğince bu kapsamdaki kararların da kamuya açıklanması gerekmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bu konuda alınmış bir karar bulunmamaktadır.
Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durum Tebliği'ne göre kamuya açıklanacak herhangi bir husus bulunmamakla birlikte, SPK düzenlemeleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve web adresimizde yapılan resmi duyurular haricindeki haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.
ŞAMPİY10
DİĞER HABERLER
Kocaman'dan Şenol Güneş açıklaması!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Aykut Kocaman ile ilgili açıklama yaptı.
Beşiktaş'ın yeni golcüsü canlı yayında açıklandı
Şampiyonluk yarışından kopmayan Beşiktaş'ın yeni golcüsü canlı yayında açıklandı.
Fatih Terim'den oyuncularına: Artık yeter
Deneyimli teknik direktör Fatih Terim'den oyuncularına uyarı geldi.
Dev derbi öncesi Beşiktaş'a kötü haber!
Fenerbahçe derbisi öncesi siyah-beyazlılara kötü haber geldi.
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi!
Heyecanla beklenen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu.
F.Bahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta flaş karar
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta dev derbi için hazırlıklar devam ediyor.