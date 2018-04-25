Facebook Twitter Rss

Trabzonspor'dan olaylı derbi için sert açıklama

Trabzonspor'dan olaylı derbi için sert açıklama.26895
  • Giriş : 25.04.2018 / 13:55:00

Trabzonspor Kulübü'nden olaylı derbi ile ilgili sert bir açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Trabzonspor Kulübü'nden olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçından sonra yapılan açıklamalarla ilgili sert bir mesaj yayınladı.

İşte Trabzonspor'un o açıklaması:

"Bilindiği üzere ülkemizin iki kulübü arasında bir süre önce oynanan kupa maçında spor etiğiyle bağdaşmayan bir dizi olaylar yaşanmış ve karşılaşma yarıda kalmıştır.

Sporda şiddet, şike ve dopingle mücadeleyi kendine görev edinmiş bir camia olarak, söz konusu karşılaşmada meydana gelen olaylardan ve yanı sıra futbolumuza dünya çapında ilkleri yaşatan, camiamızın en büyük değerlerinden biri olan Şenol Güneş’e yapılanlardan, ülkemiz futbolu adına büyük rahatsızlık duyduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

Camiamızla ilgisi olmayan bu maç hususunda son günlerde söz konusu iki kulübün temsilcileriyle birlikte, ilgili ilgisiz kişi ve kurumlar arasında yaşanan söz düellosunda, taraflardan birinin başkan, teknik adam ve bazı yöneticilerinin, renklerimiz, ismimiz ve çalınan şampiyonluğumuzu malzeme etmeye çalışmalarını esefle kınadığımızı kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

Saygılarımızla."

ŞAMPİY10

CHP'den son dakika Gül açıklaması

Merkez Bankası kararını açıkladı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Otto Bariç göndermesi

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Otto Bariç göndermesi

Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye Otto Bariç konusunda gönderme yaptı.

Fenerbahçe, Quaresma'yı TFF'ye şikayet etti

Fenerbahçe, Quaresma'yı TFF'ye şikayet etti

Fenerbahçe, Beşiktaşlı oyuncu Quaresma'yı TFF'ye şikayet etti.

 

Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı

Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynadı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Şenol Güneş ile ilgili açıklama yaptı.

F.Bahçe: Beşiktaş 3-0 yenik sayılmalı

F.Bahçe: Beşiktaş 3-0 yenik sayılmalı

Fenerbahçe Başkanı ve asbaşkanı Mosturoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

 

Beşiktaş'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı!

Beşiktaş'ta 23 Nisan coşkuyla kutlandı!

Beşiktaş'ta futbolcular ve çocukların katılımıyla 23 Nisan coşkuyla kutlandı.

Barcelona, Arda Turan'ı Çin'e satacak!

Barcelona, Arda Turan'ı Çin'e satacak!

İspanyol devi Barcelona, golcü oyuncu Arda Turan'ı Çin'e satacak.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya