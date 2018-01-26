Trabzonspor'dan Semih Kaya açıklaması
Futbol gündemine düşen bomba transfer iddiasına yanıt geldi. Trabzonspor, Semih Kaya'yı transfer etmek istedikleri haberini yalanladı.
Trabzonspor Transfer çalışmaları kapsamında bordo mavili yönetimin Sparta Prag'da forma giyen eski Galatasaraylı Semih Kaya'yı transfer edeceği yönündeki iddiaların ardından, Semih'in menajeri Fazıl Özdemir özel açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'dan Çekya kulübü Sparta Prag'a transfer olan ve sezon başında geçirdiği ağır sakatlığın ardından uzun süre sonra yeniden sahalara dönen Semih Kaya'nın, stoper arayışları içindeki Trabzonspor'a transfer olacağı iddia edildi.
Semih Kaya, Sparta Prag'da çok mutlu. Çek kulübü Semih'i çok istediği için bu transfer gerçekleşti. Sparta Prag'ın Semih'i bırakmak gibi bir niyeti söz konusu değil. Semih de zaten kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi planlıyor. Türkiye için bazı iddialar var. Biz de basından takip ediyoruz. Şu an için Türkiye'ye dönme durumumuz söz konusu değil. Semih, Sparta Prag'da yoluna devam edecek. Semih'in Türkiye'ye döneceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.
FUTBOLARENA
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