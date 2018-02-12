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Trabzonspor'dan şike süreci açıklaması

Trabzonspor'dan şike süreci açıklaması.17626
  • Giriş : 12.02.2018 / 14:26:00

Trabzonspor Kulübü'den şike süreci ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

FİFA'dan bordo-mavili ekibin şike süreci hakkında yapılan itiraza olumsuz yanıt gelmesinin ardından Trabzonspor'dan açıklama geldi.

Trabzonspor'un resmi açıklaması şöyle;

"Bilindiği üzere, Trabzonspor Camiası, 2010-2011 sezonunda yapılan şike ve teşvikle mağdur edilmiştir. Camiamız; adalet, ülke sporu ve insanı için mücadelesini sürdürmektedir.

Kulübümüz son olarak, 3 Temmuz 2017 tarihinde yaptığı başvuruyla, FIFA’yı göreve davet etmiştir. FIFA Disiplin Kurulu Başkanı adına gönderilen yazıda; “Verilecek bir karara halel gelmemek üzere”, şike sürecine müdahil olmama yönündeki görüş, Kulübümüz’e iletilmiştir. FIFA’dan gelen bu bilgilendirme yazısı şaşırtıcı değildir. Zira şike sürecinde, FIFA Başkanı Gianni İnfantino’nun da içinde olduğu ilişkiler ağı, Fransız Le Monde ve İngiliz The Guardian gazeteleri tarafından tüm dünyaya ilan edilmiştir.

Trabzonspor Kulübü; şikeyle gasp edilen haklarını geri alana kadar mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da gerekli tüm başvurular Kulübümüz tarafından yapılacak ve titizlikle takibe devam edilecektir."

ŞAMPİY10

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