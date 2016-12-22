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Trabzonspor-Fener maçının hakemi belli oldu

Trabzonspor-Fener maçının hakemi belli oldu.15242
  • Giriş : 22.12.2016 / 15:36:00

Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu.

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Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda karşı karşıya gelecek Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde düdük çalacak hakem belli oldu.

Lig'in 16. haftasının hakemleri açıklandı. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Fenerbahçe, Ali Palabıyık yönetiminde oynadığı son 7 maçta 2 galibiyet alırken 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Ali Palabıyık'ın yönettiği son 5 Trabzonspor maçında 5 kırmızı kart çıktı. (Trabzonspor'a 2, rakiplere 3)

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16 hafta olarak oynanan ilk bölümün son haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
24 Aralık Cumartesi:
16.00 Adanaspor-Medipol Başakşehir: Hüseyin Göçek
19.00 Beşiktaş-Gaziantepspor: Serkan Çınar
25 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Osmanlıspor: Cüneyt Çakır
16.00 Kayserispor-Kardemir Karabükspor: Halil Umut Meler
16.00 Akhisar Belediyespor-Atiker Konyaspor: Ümit Öztürk
19.00 Antalyaspor-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
26 Aralık Pazartesi:
19.00 Gençlerbirliği-Bursaspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık

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