Trabzonspor, Fılıp Novak'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor'dan transfer hamlesi. Bordo-mavililer, Fılıp Novak'ı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
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