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Trabzonspor, Fılıp Novak'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Fılıp Novak'ı KAP'a bildirdi.26895
  • Giriş : 18.01.2018 / 17:25:00

Trabzonspor, Fılıp Novak'ı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

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Trabzonspor'dan transfer hamlesi. Bordo-mavililer, Fılıp Novak'ı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

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