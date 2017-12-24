Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Süper Lig'de yarış devam ediyor. Bordo-mavili ekip, Burak Yılmaz'ın golü ile karşılık verdiği maçtan 1 puanla döndü.
Bu sonuçla Trabzonspor 29, Karabükspor ise 9 puanda ligin ilk yarısını tamamladı.
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