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Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı

Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı.14626
  • Giriş : 24.12.2017 / 16:16:00

Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Karabükspor'la berabere kaldı.

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Süper Lig'de yarış devam ediyor. Bordo-mavili ekip, Burak Yılmaz'ın golü ile karşılık verdiği maçtan 1 puanla döndü.

Bu sonuçla Trabzonspor 29, Karabükspor ise 9 puanda ligin ilk yarısını tamamladı.

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